محافظ كفر الشيخ يعلن موعد افتتاح مصنع تدوير القمامة بسيدي سالم

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عن افتتاح تطوير مصنع تدوير القمامة بسيدي سالم في 9 سبتمبر 2019م، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف المحافظ، أن هذا يأتي ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ، وفي إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات والنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة.



وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم دعم تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بكفر الشيخ بكل الإمكانات اللازمة، وأن المحافظة تؤدي كافة الالتزامات من جانبها في إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشارى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس عزت الخرسا، رئيس مجلس إدارة شركة المكتب العربي للاستثمارات البيئية، المهندس محمود زهران، رئيس قطاع المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.