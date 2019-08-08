ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. ريم البارودي تكشف كواليس مسلسل قيد عائلي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:47 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
شروق إبراهيم
نشرت الفنانة ريم البارودي فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يكشف عن كواليس مسلسل "قيد عائلي" مع الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز.

وعلقت ريم البارودي على الفيديو، قائلة "ده جزء بسيط من اللي بيعمله محمد في كواليس قيد عائلي بضحك من قلبي بامووووت معذوررررر الله يكون في عونه والله عنده حق انا مش بفهمني ساعااااات رجعنا تاني تصوير". 

"قيد عائلي" يشهد صراعات كثيرة بين عائلتين على الميراث والتواجد والنسب وأمور أخرى، وتدور الاحداث لتظهر أيهما الاجدر بالبقاء، فرغم وجود الحب وصلة الرحم بين العائلتين سيكون هناك صراعات ساخنة بينهم على التواجد".

مسلسل "قيد عائلي" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية التي تتضمن ٤٥ حلقة، وهو من إنتاج ريمون مقار وإخراج تامر حمزة وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشارك فيه العديد من النجوم منهم ميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبد الله ومحمد رياض وبريم البارودي وبوسي دنيا عبد العزيز ونضال الشافعي ومنة فضالي ومحمد عز.

ترشيحاتنا

أول رد فعل من التحالف العربي بعد أحداث القصر الرئاسي في عدن

الجرام هيوصل لـ 1000 جنيه.. شعبة الذهب: ارتفاع الأسعار يهدد الكثير بترك المهنة

محمد فضل الله يكشف حيثيات تنصيب الترجي بطلا لـ دورى أبطال إفريقيا

شاهد.. ظهور حوت على شواطئ الساحل الشمالي.. والبيئة تعلق على الواقعة

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت تايجر

مؤمن زكريا على إنستجرام: أروح لمين يارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بـ الهوت شورت تايجر

مش بس للشتا.. 10 أفكار لـ ارتداء الجاكيت الجينز في الصيف

جريئة ومثيرة.. شاهد أبرز إطلالات دومينيك حوراني فى عيد ميلادها