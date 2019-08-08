شاهد.. ريم البارودي تكشف كواليس مسلسل قيد عائلي

نشرت الفنانة ريم البارودي فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يكشف عن كواليس مسلسل "قيد عائلي" مع الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز.





وعلقت ريم البارودي على الفيديو، قائلة "ده جزء بسيط من اللي بيعمله محمد في كواليس قيد عائلي بضحك من قلبي بامووووت معذوررررر الله يكون في عونه والله عنده حق انا مش بفهمني ساعااااات رجعنا تاني تصوير".





"قيد عائلي" يشهد صراعات كثيرة بين عائلتين على الميراث والتواجد والنسب وأمور أخرى، وتدور الاحداث لتظهر أيهما الاجدر بالبقاء، فرغم وجود الحب وصلة الرحم بين العائلتين سيكون هناك صراعات ساخنة بينهم على التواجد".





مسلسل "قيد عائلي" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية التي تتضمن ٤٥ حلقة، وهو من إنتاج ريمون مقار وإخراج تامر حمزة وسيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشارك فيه العديد من النجوم منهم ميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبد الله ومحمد رياض وبريم البارودي وبوسي دنيا عبد العزيز ونضال الشافعي ومنة فضالي ومحمد عز.