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رياضة

مرتضى منصور يكشف موعد إعلان مدرب الزمالك القادم وموقف دياز

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:22 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أحمد هاني
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موعد إعلان المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية، إن أمير مرتضي متجه إلى إيطاليا اليوم؛ لعقد جلسة مع مدرب ليس إيطالي الجنسية لكنه يعمل هناك وكان في صربيا.

وأضاف مرتضى منصور "قبل أول أيام عيد الأضحى سيتم الإعلان بشكل رسمي عن اسم المدير الفني الجديد للزمالك، ولكنه لن يقود الفريق في مواجهة ديكاداها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا، بل طارق يحيى من سيقود تلك المباراة".

وقال مرتضى منصور عن رامون دياز "نادي الزمالك يوجد به أموال وقادر على التعاقد معه".

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