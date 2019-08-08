مهنيا وصحيا وعاطفيا.. حظك اليوم الخميس 8 /8 /2019 وتوقعات الأبراج

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم اليوم حظك اليوم الخميس 8 /8 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وذلك حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث إنه يمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.









وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم الخميس 8 /8 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 8 أغسطس 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والاجتماعي:

الوضع الفلكي يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك وقد تكتشف أمورا خافية.





حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المالي:

القمر في منزل المدخرات وقد تتوفر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك.





حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والمالي:

اشتباكات محتملة في محيطك وقد تحمل هموما متعلقة بمسألة مالية أو مهنية، فقط تحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك.





حظك اليوم برج الثور على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك.





حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي والإجتماعي:

فينوس والمريخ في منزل العلاقات يعدك بأوقات ممتعة و تبادل المشاعر والأفكار، لكن لا تتخطى الحدود.





حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العائلي والمهني:

القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاط وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والاجتماعي:

تستطيع أن تقوم اليوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.





حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي والعائلي:

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة وتتملك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العائلي:

القمر معاكس في منزل العائلة.. لا تصر اليوم على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها.





حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الإجتماعي والمهني:

عليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد وتجنب التحديات.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العائلي:

قد تنجح اليوم في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.





حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الاجتماعي:

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والاجتماعي:

ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المالي:

القمر في منزل المال وقد تجد نفسك اليوم ملهما بالأفكار المربحة وترى المستقبل ورديا.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي:

اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والاجتماعي:

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي والعائلي:

قد تجد اليوم أنك بحاجة للوقت كي تتمكن من اتخاذ قراراتك.





حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والاجتماعي:

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم مشوشا وتجد أنك تميل للانعزال قليلا.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي:

اليوم أنت قادر على العطاء وتلفت إليك الانتباه وتثبت أنك جدير بالحب والاحترام.





حظك اليوم برج الجدي على الصعيد الإجتماعي:

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاء مثمر مع بعض الأصحاب وقد تقنعهم وتغير اتجاههم.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والاجتماعي:

القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور.





حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العائلي والعاطفي:

من المهم أن تتعلم كيف تتقاسم المسئوليات مع الأهل والأقارب وشركاء الحياة.









حظك اليوم الخميس 8/8/2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العائلي والعاطفي:

قد تخطط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.





حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والمالي: