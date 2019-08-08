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رياضة

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة برشلونة ونابولي الودية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:58 ص
برشلونة - نابولي
برشلونة - نابولي
أحمد هاني
فاز فريق برشلونة الإسباني على نظيره نابولى الإيطالى بهدفين لهدف فى مباراة ودية بالولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

افتتح برشلونة شريط الأهداف عبر سيرجيو بوسكيتس في الدقيقة 37 ، لكن كتيبة الإيطالي أنشيلوتي استحوذت على الكرة طوال مجريات المتبقي من الشوط الأول ، في محاولة لتعديل النتيجة حتى وصلت نسبة الاستحواذ للفريق الإيطالي إلى 52%.

وكان لفريق الجنوب الإيطالي ما أراد وسجل هدف التعادل قبل الدخول لغرف الملابس من خلال هدف سجله أومتيتي في مرماه.

وتمكن إيفان راكيتيتش من تسجيل هدف الفوز للبرسا في الدقيقة 79.

وسيلتقي الفريقان مجددا في منتصف ليلة السبت في مباراة ودية أخرى.

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