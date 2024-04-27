حالة خوف وقلق في مدينة رفح الفلسطينية مع تهديد الجيش الإسرائيلي.. تفاصيل

قال أسامة الكحلوت مراسل العربية في رفح الفلسطينية ، إن هناك حالة خوف وقلق في مدينة رفح الفلسطينية مع تهديد الجيش الاسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وتابع أسامة الكحلوت ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحكاية " ، والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن هناك مليون ونص نازح موجود بمدنية رفح الفلسطينية ، وهي أكثر مدينة مكتظة بالسكان .

وتابع " الكحلوت " ، أن هناك استهدافات متواصلة على قطلع غزة ، واذا فشلت المحادثات سيتم نقل السكان من رفح ان امكن قبل انطلاق العملية العسكرية .

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