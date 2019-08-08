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مش لطيف قوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس فى عيد الأضحى.. فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:16 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
آيات أحمد
أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار في حالة الطقس منذ بداية الأسبوع الحالي ولن يكون بها أى تغيير حتى نهايته بالإضافة إلى ثبات نسب الرطوبة على نفس معدلاتها، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 35 درجة و36 درجة.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن درجات الحرارة سترتفع قليلًا خلال فترة عيد الاضحى المبارك، موضحًا أن أقصى درجة حرارة ستسجلها هى 38 درجة.

وأشار الدكتور أحمد عبد العال، إلى أنه مازال هناك ارتفاع بنسب الرطوبة والتى ستشعرنا بحرارة الجو أكثر، مؤكدًا أن نسب الرطوبة على السواحل الشمالية تسجل 85%، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة يتسبب في ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق خاصة القريبة من المزروعات.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستكون ملائمة ومناسبة للخروج للحدائق والمتنزهات.

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