محافظة القاهرة تتأهب لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. ضبط 19 طن لحوم فاسدة بالأسواق.. تكثيف عدد الأطباء بالمجازر.. وتطبيق غرامات الذبح في الشوارع بكل حزم

محافظ القاهرة:

تكثيف النظافة بالأحياء ورفع مخلفات الذبح وفرش أماكنها بالرمال وتطهيرها

رقابة على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين

أختام جديدة بالمجزر الآلى بالبساتين غير قابلة للتزوير

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.واطمأن محافظ القاهرة خلال جولته، على إجراءات الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين حول أسعار اللحوم الضأن قبل الذبح وبعد الذبح، وطالب بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وداخليًا، كما تفقد أقسام المجزر، ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولا بأول حتى لا تسبب انسدادًا فى شبكات الصرف الصحي مع غسيل العنابر بالمطهرات وحسن معاملة المواطنين.كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات، بالاشتراك مع مديريتي الشئون الصحية والتموين حفاظًا على السلامة العامة.وأكد الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري، انتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى بدون عقبات، وذلك من خلال تكثيف عدد الأطباء بالمجازر، مشيرًا إلى الطاقة الاستيعابية الكبيرة للمجزر الذى يتكون من 6 خطوط، بالإضافة إلى صالتين محكمتين لاستيعاب الضحايا، كما أكد وجود أختام جديدة بالمجزر غير قابلة للتزوير، مشيرا إلى أنه تقرر تنظيم حملات مكثفة لمنع الذبح خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وخلال الجولة، أصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالمتابعة الميدانية المستمرة طوال أيام العيد بجميع المناطق وتحرير محاضر تلوث بيئي واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة ضد أصحاب محلات الجزارة القائمين على ذبح الأضاحى بالشوارع وترك المخلفات دون رفعها وتطهيرها، وطالب بتكثيف أعمال النظافة بجميع الأحياء ورفع مخلفات الذبح وفرش أماكنها بالرمال وتطهيرها بالمياه والمطهرات.فى سياق متصل، وتنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات عرض وبيع اللحوم لحماية المواطنين من الغش التجاري ومنع تداول السلع الضارة بالصحة خلال عيد الأضحى، تمكنت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 11 طنا من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات بمنطقة باب اللوق أثناء قيام العاملين بها بإزالة الاستيكرات التى تحمل الصلاحية المنتهية وقيامهم بغسل اللحوم الفاسدة لإزالة الفطريات عنها وإعادة تغليفها ووضع ستيكرات بتاريخ صلاحية جديد عليها تمهيدًا لبيعها للمواطنين خلال عيد الأضحى، وتمت مصادرة المعدات وإعدام اللحوم الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين قررت النيابة العامة حبسهم جميعًا.وصرح الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطرى، بأن أجهزة الرقابة بالمديرية تمكنت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية من ضبط 8 طن أخرى من اللحوم الفاسدة فى الأسواق الموجودة خلف المجزر الآلى، وتم إعدامها حرصًا على صحة المواطنين.