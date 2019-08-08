الداخلية تكشف عن مكالمة هاتفية بين شقيق منفذ انفجار معهد الاورام وعضو حسم الارهابية

أفادت وزارة الداخلية، في بيان عاجل، عن مقتل 8 عناصر إرهابية من خلية حسم الارهابية بعد اختبائهم في وكرين بمركز إطسا بالفيوم والشروق.



وكشفت الوزارة عن مكالمة يستعلم فيها الارهابي محمد على رجب حركى "محمد عايش" عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الاخوان "شقيق الارهابي عبدالرحمن خالد - منفذ حادث انفجار معهد الاورام"، عن مكان الارهابي عبدالرحمن خالد عقب حدوث حادث التفجير وعثر عليه بهاتف الارهابي المضبوط حسام عادل أحمد.



وضمت المكالمة الهاتفية...



شقيق الارهابي: سلام عليكم

ارهابي أخر: عليكم السلام

شقيق الارهابي: ابراهيم معايا

ارهابي أخر: ايوا ابراهيم.. محمد عايش

شقيق الارهابي: ايوا معاك محمد عايش

ارهابي أخر: عامل ايه طمني على أخوك

شقيق الارهابي: والله مكلمتوش مش عارف اوصله .. انا التليجرام اول حاجة علشان منزلتوش

هو كان معايا يوم السبت.. قولتله خد نزل التليجرام قعد يتوه وقالي ماشي وشوية ومشينا من غير ما انزل البرنامج

وهو كلمني من تليفون عادي وقالي مترنش عليا.. انا هبقي اكلمك



وكشف بيان صادر عن ان الوزارة الاجهزة الامنية نجحت في تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار الذي وقع امام معهد الأورام، وان عضو حركة حسم الارهابية عبد الرحمن خالد محمود، واسمه الحركي "معتصم" ومطلوب ضبطه واحضاره في عدة قضايا، هو منفذ حادث الانفجار الذي وقع امام معهد الاورام.



واعترف المتهم حسام عادل أحمد محمد حركي "معاذ" أحد عناصر الرصد والدعم اللوجيستي بحركة حسم التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي، من مواليد 1 مايو عام 1998 ومقيم بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بإشتراكه في عملية انفجار معهد الاورام.



وقال الارهابي حسام عادل انضميت لحركة حسم في عام 2018، واسمي الحركي "معاذ"، وكنت اعمل في مجال الدعم اللوجيستي.



واضاف الارهابي، كنا نحصل على تكليفات من مسئولي التنظيم من تركيا والسودان وفي الفترة الاخيرة اخد المعتصم "المتهم بتنفيذ عملية انفجار معهد الاورام" تكليف بنقل كمية كبيرة من المتفجرات لمنطقة معينة الي ان يحصل على تكليف آخر.



وتابع الارهابي حسام، قمت بترتيب زيارة لعبدالرحمن قبل حادث معهد الاورام بيوم في حديقة الازهر لتوديع اهله.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام، أظهر مبدئيا أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.



وأكد بيان، صادر عن الوزارة، أن الأجهزة المعنية قامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.



وأشار الفحص الفنى إلى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.



وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.



وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.



وتجري استكمال عمليات الفحص والتحرى وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة فى هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.