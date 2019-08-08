ياسمين عبد العزيز: أنا بتكسف وبخاف الفستان يترفع.. أنا بتاعة بنطلونات

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ إنها لم تظهر في البرامج الحوارية منذ 17 سنة؛ موضحة أن السبب في ذلك يرجع أن البرامج تعتمد على فضائح النجوم وهذا ما ترفضه.



وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أنها لا تخرج كثيرا لانها تجلس كثيرا مع أولادها؛ مرددة: « ولادي لهم حق عليا؛ وانا مش بحب الظهور والأضواء.. ولا بحب أعمل حوارت صحفية وبمجرد أن ينتهي الفيلم أو المسلسل أنسى ما حدث وابدا من جديد».



وأشارت ياسمين عبد العزيز؛ إلى أنها مكسوفة جدا من التعامل مع الجمهور لأول مرة منذ فترة كبيرة في الحوارات.



وأعلنت ياسمين عبد العزيز؛ تخوفها من الفستان الذي ترتديه مرددة: « أنا خايفة الفستان يترفع لفوق.. أنا بتاعة بنطلونات جينز مش فساتين».