ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عبد العزيز: أنا بتكسف وبخاف الفستان يترفع.. أنا بتاعة بنطلونات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:42 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ إنها لم تظهر في البرامج الحوارية منذ 17 سنة؛ موضحة أن السبب في ذلك يرجع أن البرامج تعتمد على فضائح النجوم وهذا ما ترفضه.

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال استضافتها ببرنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أنها لا تخرج كثيرا لانها تجلس كثيرا مع أولادها؛ مرددة: « ولادي لهم حق عليا؛ وانا مش بحب الظهور والأضواء.. ولا بحب أعمل حوارت صحفية وبمجرد أن ينتهي الفيلم أو المسلسل أنسى ما حدث وابدا من جديد».

وأشارت ياسمين عبد العزيز؛ إلى أنها مكسوفة جدا من التعامل مع الجمهور لأول مرة منذ فترة كبيرة في الحوارات.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز؛ تخوفها من الفستان الذي ترتديه مرددة: « أنا خايفة الفستان يترفع لفوق.. أنا بتاعة بنطلونات جينز مش فساتين».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البطانة هي الفرق.. شاهد | ياسمين عبد العزيز ورانيا يوسف بنفس الفستان

ياسمين عبد العزيز تكسف منى الشاذلي على الهواء .. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. قطيعة بين أحمد الفيشاوي وابنته.. وقصف جبهة زوج أنغام.. وتعليق غامض من حلا شيحة

وهي تحتضنه.. ريهام حجاج تنشر صورة رومانسية مع زوجها

قصف جبهة.. رد قاس من أم ضرة أنغام على أحمد إبراهيم

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

لم يحدث تاريخيا.. بايرن ميونخ يفوز 23 - 0 على جوتاخ إيجيرن

تفجير معهد الاورام.. أول تصريح لـ حسام عادل أحمد عضو حركة حسم بعد القبض عليه

ليس بينهم محمد صلاح.. رئيس جامعة القاهرة يعلن قائمة المتبرعين لمعهد الأورام

أنا سعيدة.. تعليق غامض من حلا شيحة بعد شائعة زواجها من محمد رمضان

شاهد.. لحظة توديع الإرهابي عبد الرحمن خالد منفذ تفجير معهد الاورام أسرته

انتقاد حاد.. شيرين رضا تدخل المنطقة المحظورة بـ تغريدة مثيرة حول الأضحية

اتحاد الكرة ينقذ الزمالك من ورطة قيد كهربا فى الدوري الممتاز بهذا الإجراء

عضو حركة حسم : رتبت توديع منفذ انفجار معهد الاورام لأهله في حديقة الازهر قبل الحادث بـ يوم

تفجير معهد الاورام.. أول تصريح لـ حسام عادل أحمد عضو حركة حسم بعد القبض عليه

بعد ارتدائه للمرة الثالثة.. لهذا السبب ياسمين صبري تفضل هذا الفستان..صور

نص مكالمة الإرهابي الهارب محمد عليش مع شقيق منفذ تفجير معهد الاورام

يسكن معه في نفس الغرفة.. القبض على قاتل المصري في إيطاليا

رئيس الزمالك السابق يتعرض للسقوط والإغماء بمصعد المنزل.. تفاصيل

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام

بـ جلابية بلدي وسيقان مكشوفة.. دوللي شاهين فى أجرأ ظهور علي السوشيال ميديا

بـ تنورة قصيرة.. إليسا تصدم متابعيها بـ إطلالة جريئة