أسماء رجب تكتب: التفكك الأسري (الطلاق)



جزئي : يكون ناتجا عن انفصال أحد الوالدين عن بعضهما

كلي: يكون ناتجا عن وفاة أحد الوالدين بالإضافة إلى التفكك الاجتماعي





**أسباب تفكك الأسرة **

١_الفراغ العاطفي عند الأبناء وذلك نتيجة انشغال الأم أو الأب في العمل دون الإدراك، والاهتمام بأهمية وجودهما في الحياة.

٢_الصراعات الداخلية المنزلية مثل المشاكل المادية بسبب ضغط المعيشة، والرغبة في السيطرة على الطرف الآخر (إحنا مش ف سبق ولا ف صراع بين الأب والأم ده بيت وأسرة)

٣_الطلاق : يعتبر أحد أهم مسببات تفكك الأسرة إذا يتسبب في تشتت الأبناء بين الأب، والأم.



٣_العولمة تعتبر العولمة هي أحد عوامل التفكك الأسري إذا تتسبب في فقدان القيم الاجتماعية لدي الأبناء مثل احترام الاهل

٤_ ضعف الوازع الديني، ويعتبر من أكثر الأسباب المؤدية للتفكك الأسرى فإذا كان الإيمان ضعيفا عند الأهالي يكون الوقوع في الأخطاء سهلا وبالتالي التعرض للعديد من المشاكل.



**آثار تفكك الأسرة على الأولاد **

١_الإحساس بالحزن بشكل دائم وبالتالي يمكن أن يصاب الطفل بالعديد من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، والميل إلي العدوانية، والغضب بشكل دائم .

٢_ضعف التحصيل الدراسي ومن المحتمل أن تصل إلى الرسوب في بعض المواد

٣_عدم الثقة بالنفس (اكتسبها نتيجة عدم وجود طمأنينة في المنزل) فالبتالي يصبح انطوائيا، وأنانيا، ولا يتحمل مسئولية بالإضافة إلى ذلك فإنه ينظر للآخرين نظرة حقد ظنا منه بأن الجميع أفضل منه.



٤_الاستغلال المادي أو الجنسي : يشعر الابن أو الابنة أنه منبوذ من الآخرين كما يصبح فريسة لهم نتيجة عدم وجود أبيه، وأمه بجانبه فيمكن أن يستغلوه جنسيا أو ماديا.



٥- عدم الشعور بالانتماء للأسرة إذا يؤدي التفكك الأسري إلى عدم شعور الطفل بالانتماء للعائلة فلا يتأثر بالاحزان والأمراض التي تصيبهم كما يصبح عنيدا أو عدوانيا، وبالتالي يميل إلى الخراب والتدمير بشكل دائم.



**كيفية علاج التفكك الأسرى **

١_ ضرورة ترابط العلاقة بين الأب، والأم

٢_حل المشاكل التي تحدث بين الزوجين بعيدا عن الأطفال لتجنب تأثير العامل النفسي السلبي عليهم

٣_الاستماع إلي الأبناء، والتحدث معهم في مشاكلهم وخصوصا لإيجاد الحلول لهم

٤_تحفيز الأبناء علي أن يكونوا قدوة حسنة

٥_محاسبة الأبناء عند حدوث خطأ منهم مع الابتعاد عن الضرب، والعنف لان ذلك سيؤثر على نفسيتهم



٦_ توعية ونصح الأبناء بضرورة اختيار الأصدقاء الصالحين، والابتعاد عن السيئين

٧_ غرس الإيمان والقيم الأخلاقية في نفوسهم، والتمسك بالقيم، والعادات الحميدة

٨_ عدم تدليل الأبناء بشكل زائد بل يجب تعليمهم كيفية الاعتماد على أنفسهم

٩_ غرس حب الوطن في نفوس الأبناء، وكيفية الحفاظ عليه، وتحسينه وبالتالي سنحافظ علي أمنهم، وسلامتهم النفسية فسيرتقي المجتمع ويتقدم بسواعد أبنائه.





مما لا شك فيه أن التفكك الأسرى أصبح ظاهرة منتشرة في مجتمعنا، ويعتبر الطلاق أحد أهم مسببات تفكك الأسرة، اذ يتسبب في تشتت الأبناء ما بين الأب، والأم، وفي هذا المقال سنتحدث عن أسباب، وآثاره، وطرق علاجه..تفكك الأسرة : هو انهيار أو اختلال في سلوك الأسرة، ويمكن اعتباره من أكثر المشاكل الاجتماعية الخطيرة إذا يؤثر على المجتمع ككل، والتفكك الأسري نوعان: