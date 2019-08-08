بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

نشرت الفنانة نوال الزغبي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام" صورة لها بإطلالة جديدة.



وظهرت نوال الزغبي بفستان قصير باللون الرمادي الداكن أو اللون الاسود مع الابيض، وتميز الفستان بتصميمه البسيط الذي تخلي عن التطريزات، ولكنه اعتمد على تصميمه المتداخل.



وكانت نوال الزغبي التقطت الصورة وهي تقف بمكان يشبه الفندق او المنزل ولكنها انهالت عليها التعليقات لعدم ابتسامتها بالصورة ووقفتها الغير متناسقة مع الفستان.



وارتدت نوال الزغبي حذاء بسيطا مناسبا لإطلالاتها مع تسريحة شعرها الاشقر المعتادة دون اي تكلف منها، وكانت نوال الزغبي أعلنت عن تخليها للفيلر والبوتكس انها تحاول استعادت وجهها طبيعيا ، للتخلص من الانتفاخ الذي اصاب وجهها الفترة الاخيرة وغير ملامحها.



