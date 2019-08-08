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حوادث

ضبط 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الذهب في أسوان

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:44 م
صدى البلد
أ ش أ
نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، في القبض على 10 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في التنقيب عن الذهب بأحد المناطق الجبلية بطريق (مصر / أسوان) الزراعي أمام مدينة كوم أمبو شمال المحافظة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بنجاح دورية أمنية أثناء تفقدها الحالة الأمنية بطريق (مصر أسوان) الزراعي أمام مدينة كوم أمبو في ضبط 3 سيارات بداخلها 10 أشخاص وبتفتيشها، عثر بداخلها على كمية من الذهب الخام وكمية من التراب والأحجار والزئبق بالإضافة إلى العثور علي أدوات حفر خاصة بالتنقيب عن الذهب. وتم التحفظ على المضبوطات والسيارات الثلاثة والمتهمين.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الذهب بالمناطق الجبلية. وتحرر المحضر رقم 3908 لسنة 2019 إداري كوم أمبو.

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