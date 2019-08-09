بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

كشف شبكة قنوات بي أوت كيو عن موعد عودتها للبث والعمل مرة أخرى وذلك بعدما تم إغلاقها خلال الفترة الأخيرة في المنطقة العربية.



ونشر حساب بي أوت كيو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة يؤكد فيها أن البث سيعود للعمل من جديد بداية من يوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض التحديثات هي التي أوقفت بث الشبكة.



وأشار الحساب إلى أن هناك عددا من الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المشاهد حتى يستطيع مشاهدة القنوات بجودة متميزة.



ويجدر الإشارة إلى أن بث القنوات قد توقف خلال الايام القليلة الماضية وهو ما أثار الجدل حول عودتها من جديد.