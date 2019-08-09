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اليمن.. اشتباكات وقصف عنيف في محيط قصر المعاشيق بعدن

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:45 ص
اشتباكات في محيط
اشتباكات في محيط قصر المعاشيق
أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل تجدد الإشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، قبل لحظات في محيط قصر المعاشيق بمدينة كريتر ومديرية المنصورة في العاصمة عدن.

من جانب آخر، نقلت شبكة "نافذة اليمن" المحلية، عن مصادرها الخاصة قولها إن جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين المجلس الانتقالي وممثلي الشرعية في عدن، فيما اتهمت قيادات موالية للانتقالي وزير الداخلية، أحمد الميسري بنقض الاتفاق الذي عقده مع قيادة المجلس .

وأوضحت المصادر أن المواجهات تجدد بعنف في محيط قصر المعاشيق الرئاسي بمدينة كريتر، مشيرة إلى أن قوات المجلس شنت هجومًا على القصر من اتجاه شارع الملكة أروى وسوق كريتر .

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