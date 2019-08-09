في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة حورية حسن والتى اشتهرت بعدد من الأغاني التي تظل خالدة فى وجدان المستمع العربى ولعل من ابرزها اغنية "من حبى فيك يا جارى" حيث قدمت ما يقرب من 400 أغنية.



نرصد 10 معلومات عن حورية حسن.



1- ولدت عام 1932 بمدينة طنطا وبدأت مشوارها الفني عام 1948، في الإذاعة، عندما ذهبت من طنطا إلى القاهرة.



2- بدأت حياتها الغنائية عام 1950 بأوبريت معروف الإسكافي.



3- وصفت بـ«مطربة الأوبريت الأولى»، وأشهر الأوبريتات «لبيرق النبوي»، و«شهرزاد»، و«يوم القيامة»، و«البروكة».



4- آخر أوبريت شاركت فيه هو «حمدان وبهانة» عام 1964.



5- أطلق عليها لقب «المطربة الطائرة»؛ لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية لإحياء الحفلات.



6- قدمت حورية في حياتها الفنية أكثر من 400 أغنية.



7- قدمت 6 أفلام، أولها هو «الصبر جميل»، ثم فيلم «أحبك يا حسن»، و«بابا عريس»، و«عنتر ولبلب»، و«في صحتك»، وأخيرا فيلم «العلمين».



8- من أشهر أغانيها: «يا ناعمة يا غريبة»، و«عصافير الجنة»، و«الحب له أسرار»، و«ياللي بتقرا الأثر»، و«شبكونا برمش عينهم»، و«لمهندس جاي»، و«مع السلامة»، و«أحبك يا بلدي»، و«أصل الغرام نظرة»، و«أنا وحبيبي»، و«آه من هواك»، و«آه يانا م العشق»، و«أهلا بالحب»، و«بشير الصباح»، و«تعالى شوف بختك»، و«جبت الهنا»، و«الخير والشمعتين».



9- تزوجت من زين العشماوي وانفصلت عنه بعد فترة، وأنجبت منه ابنتها «حنان». وحررت محضر ضد «العشماوي»، بعد هجومه عليها في منزلها ليلًا.



10- عام 1961، اتهمت حورية حسن الفنانة فايزة أحمد بمحاولة قتلها، وذلك بعيد قيام فايزة أحمد بدعوتها للغداء عندها، ودخلت حورية المستشفى عقب تناولها طبق «بامية»، ونفت فايزة هذا الحديث قائلة إن حورية ذهبت للثلاجة من شدة الجوع وتناولت طبق البامية الذي احتفظت به لوضعه للقطط.