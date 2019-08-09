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فن

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:49 ص
يسرا والهام شاهين
يسرا والهام شاهين وهالة سرحان
أحمد إبراهيم
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى :

فى الروضة الشريفة.. يسرا والهام شاهين مع هالة سرحان بالحجاب
تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى صورة للفنانة يسرا داخل الروضة الشريفة بالأراضى المقدسة بصحبة كل من الفنانة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة هالة سرحان.

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور
نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور أثناء تواجدها فى أمريكا وتحديدا ولاية كاليفورنيا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

شاهد .. عقد قران أحمد حاتم وجايدا
نشر الشاعر تامر حسين مقطع فيديو من حفل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان أحمد حاتم وزوجته جايدا.

أحمد السقا وحسن الرداد يستعرضان قوتهما .. فيديو
نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث يمارسان تمارين رفع الأثقال على الشاطئ برفقة أصدقائهم.

أحمد حاتم يستعين بمنشد ديني في عقد قرانه .. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات عبر انستجرام لعقد قران الفنان احمد حاتم وجايدا الديب وتكشف الفيديو استعانة العريس للمنشد الدينى مصطفى عاطف من اجل عقد القران.

تعليق مثير لـ راندا حافظ حول مطربة سورية كبيرة تنفر الناس من بلدها
نشرت الفنانة راندا حافظ تعليقا مثيرا عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن أجمل حفلاتها فى الفترة الاخيرة.

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