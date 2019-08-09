فى الروضة الشريفة.. يسرا والهام شاهين مع هالة سرحان بالحجاب

تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى صورة للفنانة يسرا داخل الروضة الشريفة بالأراضى المقدسة بصحبة كل من الفنانة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة هالة سرحان.



وحرصت يسرا على الطيران للملكة العربية السعودية عقب وفاة والدتها، حيث تقدمت وزوجها خالد سليم نجل الراحل صالح سليم، الصفوف، لتلقي واجب العزاء في الفقيدة.



وتوفيت والدة الفنانة يسرا، صباح يوم الأربعاء 24 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.

