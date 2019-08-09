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فن

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:36 ص
درة
درة
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة درة مجموعة من الصور أثناء تواجدها فى أمريكا وتحديدا ولاية كاليفورنيا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت درة على الصورة قائلة : "انظروا خلفى .. ولاية كاليفورنيا" وظهرت درة فى الصورة بين عدد من الأماكن والشوارع بجانب جلوسها على أحد الكافتريات وذلك أثناء تجولها هناك.

يذكر أن درة تقوم حاليا بتصوير مسلسل بعنوان "بلا دليل" والذى يشاركها البطولة فيه خالد سليم وتاليف انجى علاء واخراج منال الصيفى.

وكان آخر ظهور للفنانة درة فى حفل احدى المجلات التى قامت بتكريمها عن أعمالها الفنية.
درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور
درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور
درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور
درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور
درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

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