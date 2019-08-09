أحمد السقا وحسن الرداد يستعرضان قوتهما .. فيديو

نشر الفنان أحمد السقا مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث يمارسان تمارين رفع الأثقال على الشاطئ برفقة أصدقائهم.وتلقى الفنان احمد السقا عديد من التعليقات الإيجابية على الفيديو مؤكدين على البنيان الجسماني القوى لكل منهما وظهر الرداد والسقا ببنية قوية، ونالا إعجاب متابعيهم ومحبيهم.يُذكر أن الفنان أحمد السقا قدم في رمضان الماضي مسلسل "ولد الغلابة"، بينما قدم الفنان حسن الرداد مسلسل "الزوجة 18".