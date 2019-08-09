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فن

تعليق مثير لـ راندا حافظ حول مطربة سورية كبيرة تنفر الناس من بلدها

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:00 ص
راندا حافظ
راندا حافظ
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة راندا حافظ تعليقا مثيرا عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن أجمل حفلاتها فى الفترة الاخيرة.

وقالت راندا : "من أحلى أوقات حياتي لما زُرت فيها دمشق لأول مرة ولم أجد من هذا الشعب الطيب إلا المحبة والكرم، عكس ما تُصدره لنا "المطربة السورية الكبيرة" اللى بتحاول تكره الناس وتخوفهم من بلدها بجد سوريا بلد آمان وجميلة أوي لازم تزورها .. زوروا سوريا".

وكانت طرحت شركة روتانا، قبل أيام أغنية راندا حافظ "أكتر وحدة مبسوطة"، عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

وعلى جانب آخر، طرحت راندا حافظ، البرومو الأول من ألبومها الجديد بأغنية "ياليلي روح".

أغنية راندا حافظ من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الفنان أحمد صلاح حسني ومن توزيع أحمد إبراهيم.
تعليق مثير لـ راندا حافظ حول مطربة سورية كبيرة تنفر الناس من بلدها

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