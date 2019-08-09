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فن

أحمد حاتم يستعين بمنشد ديني في عقد قرانه .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:01 ص
عقد قران أحمد حاتم
عقد قران أحمد حاتم
أحمد إبراهيم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات عبر انستجرام لعقد قران الفنان احمد حاتم وجايدا الديب وتكشف الفيديو استعانة العريس للمنشد الدينى مصطفى عاطف من اجل عقد القران.

وقام مصطفى عاطف بانشاد "قمر سيدنا النبى" قبل ان يقوم بعقد القران.

يذكر أن عقد قران أحمد حاتم أقيم مساء الخميس الثامن من أغسطس وحضره عدد كبير من الفنانين مثل أحمد صلاح حسني وحازم إيهاب وإسلام جمال والمخرج عثمان أبو لبن.




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