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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي قادر على عبور مازيمبي الكونغولي اليوم، مشيرا إلى أن المباراة تشبه كثيرا مواجهة الهلال السوداني في الموسم الماضي. مؤكدا بأن عودة المصابين أمر إيجابي للأهلي وطبيب الفريق يستحق الإشادة، بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "فريق مازيمبي يمتلك جناحين مميزين ولابد من فرض رقابة عليهم، بالإضافة لضرورة استغلال أخطاء الدفاع الكونغولي وتسجيل أهداف، وعودة المصابين للأهلي جيدة لو تم الدفع بأي لاعب خلال اللقاء".

وأضاف: "لا أتوقع مشاركة حسين الشحات وإمام عاشور بشكل أساسي، وأحمد عبدالقادر يسير بشكل جيد، والأفضل أن يلعب بيرسي تاو في المباراة أساسيًا، ويكون له تأثير كبير عندما يلعب في القاهرة تحديدًا".

وأكمل: "ما فعله زيزو أمر طبيعي، وكل نادٍ يريد الاستفادة من ملعبه ووجود جماهيره، والجمهور يضغط على الحكم من أجل الحصول على حقه، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم بشكل عادي جدا".

وزاد: "موضوع خالد بوطيب كارثة بكل المقاييس، وما حدث في كتابة العقود والأوراق أمر غريب، فهل من قاموا بذلك "أمناء"، وكيف سيدفع الزمالك هذه الأموال في ظل الظروف الحالية".

وحول توقعاته للتشكيل، قال: "مصطفى شوبير، علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، كريم نيدفيد، عمرو السولية، كوكا، بيرسي تاو، عبدالقادر، وسام أبوعلي".

وتابع: "مصطفى شوبير من أهم اللاعبين في تشكيلة الأهلي وكان بديلا قويا لـ الشناوي بعدما غاب بسبب الإصابة في وقت صعب، وأعتقد أنه قد يدفع بـ كريم نيدفيد الذي غاب عن لقاء الذهاب، خصوصا أن لديه قناعة كبيرة بمستواه، ومن الوارد أن يسجل الأهلي في أول ربع ساعة لو ضغط بقوة على الدفاع".

وأكمل: "العبرة بتصعيد اللاعبين الصغار من فرق الشباب والناشئين، هي مدى إفادة الفريق الأول وهو الهدف الحقيقي في قطاعات الناشئين".

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