إطلاق الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي"الكلام على إيه"| صور

أطلقت الشركة المنتجة الإعلان التشويقي الأول لفيلم "الكلام على إيه"، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية قريباً، ليكشف عن عمل كوميدي اجتماعي يعتمد على المفارقات والمواقف غير المتوقعة.



ويقدم الفيلم بطولة جماعية لعدد من النجوم، منهم مصطفى غريب وأحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، حاتم صلاح، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، في توليفة فنية تجمع بين أجيال مختلفة من النجوم، وتوازن بين الكوميديا الشبابية والخبرة التمثيلية.



الفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، ومن إنتاج أحمد يوسف.



ويكشف الإعلان التشويقي عن الأجواء العامة للعمل، حيث تدور أحداث"الكلام على إيه" في إطار اجتماعي كوميدي والذي يتناول حكاية أربع أزواج من أعمار وطبقات مختلفة في ليلتهم الأولى كأزواج، حيث يواجه كل زوجين تحدي من نوع مختلف في الظروف المحيطة بهم، مما يوقعهم في مفارقات كوميدية تكاد تنهي الليلة الأولى لكل منهم بنهاية سيئة.



يكشف الفيلم كيف يمكن لهذه الليلة أن تختبر قوة العلاقة بين كل زوجين، ويطرح فكرة أن التفاهم والحب هما العاملان الحاسمان لتجاوز أي تحديات، مهما بدت محرجة أو معقدة في البداية.



وفي سياق متصل، يعيد الفيلم إحياء مفهوم البطولة الجماعية في السينما المصرية، من خلال تقديم مساحة متوازنة لعدد كبير من الشخصيات الرئيسية، مع دمج أجيال مختلفة من الممثلين في عمل واحد، يجمع بين الطاقات الشبابية والخبرات الكوميدية، ويقدم تيمة جديدة تعتمد على تداخل الحكايات داخل يوم واحد فقط، ما يمنح الأحداث إيقاعًا سريعًا ومليئًا بالمفاجآت.



ومن المتوقع أن يحظى الفيلم باهتمام واسع فور طرحه، خاصة مع اعتماده على تركيبة فنية متنوعة، وتيمة إنسانية خفيفة تعكس تفاصيل العلاقات في لحظات البداية، حيث يطرح العمل فكرة أن التفاهم والحب يظلان العنصرين الأساسيين لتجاوز أي صعوبات، مهما بدت معقدة أو محرجة في ظاهرها.