إلهام شاهين تشارك متابعيها صورا من رحلتها في الجزائر

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا من خلال رحلتها في الجزائر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك أثناء زيارتها لبعض الأماكن الأثرية هناك.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: “زيارة للمواقع الأثرية بمدينة عنابة.. متحف هيبون وكنيسة القديس أغسطينوس..جولة رائعة في بلد جميلة”.

عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، والذي أُقيم في عنابة وسط أجواء احتفالية مميزة، عكست عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، خاصة مع اختيار مصر كضيف شرف لهذه الدورة.



وشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا لنجوم الفن من مختلف الدول، إلى جانب تكريم نخبة من الأسماء البارزة في المجال السينمائي، حيث كانت إلهام شاهين من بين المكرمين، وهو ما أعربت عنه بفخر واعتزاز، مؤكدة أن هذا التكريم يأتي ضمن كوكبة كبيرة من الفنانين الذين لهم بصمات واضحة في تاريخ الفن العربي والعالمي.



وأشادت شاهين بحفاوة الاستقبال والتنظيم، موضحة أن المهرجان نجح في تقديم صورة حضارية مميزة تعكس قيمة الفن ودوره في التقارب بين الشعوب. كما عبّرت عن سعادتها بالتكريم إلى جانب شخصيات فنية بارزة، من بينها الفنانة بهية راشدي، والفنان صالح أوقروت، والمخرج العالمي بيل أوجست، بالإضافة إلى الفنانة سهير المرشدي.