عراقجي يصل قاعدة نور خان العسكرية قرب إسلام آباد
برلمانية: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد أن إرادة المصريين لا تقهر
عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد آخر ارتفاع
قوات الاحتلال تُغلق عدة طرق في بيت لحم.. ومستوطنون بقطعون أشجار الزيتون بالضفة
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره السعودي على رؤية طهران الدبلوماسية لإنهاء الحرب
المؤبد وغرامة نصف مليون لعصابة الاتجار وبيع الأطفال بالمحلة
رئيس وزراء المجر المنتخب يلتقي فون دير لاين لبحث استعادة أموال بلاده.. الأربعاء
جوهر نبيل: الكازينو والمراهنات يتصدران مشهد القمار الرقمي.. وملاحقة المنصات المخالفة
8 ألعاب فردية وكرة اليد.. جوهر نبيل يكشف خارطة الطريق الرياضية حتى 2028
بعد مباحثاته مع نظيره السعودي.. عراقجي يغادر مسقط لإسلام آباد
ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم .. رفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالأجور.. مقترحات برلمانية لتحسين أوضاع المتقاعدين
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الجلالة.. ويوجه بإنشاء منطقة سكنية للعاملين بالمدينة
فن وثقافة

نجم تركي يثير الجدل بتصريحات صادمة عن الحب والعلاقات.. ماذا قال؟

الممثل التركي بوراك حقي
أوركيد سامي

أشعل الممثل التركي بوراك حقي موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الأوساط الفنية، بعد تصريحات صريحة كشف فيها عن نظرته غير التقليدية للحب والعلاقات العاطفية، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على تفاصيل حياته الشخصية وخياراته بعيدًا عن الأضواء.


وخلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، تحدث النجم التركي المعروف بجرأة لافتة عن شخصيته، مؤكدًا أنه لا يرى نفسه رجلًا مناسبًا للنساء، رغم الصورة التي قد تعكسها ملامحه أو أدواره الفنية. 

وأوضح أنه يميل إلى التفكير المنطقي أكثر من الانجراف وراء العاطفة، مشيرًا إلى أنه لا يعيش الرومانسية بالشكل التقليدي الذي يتوقعه الكثيرون.


وأضاف أن لديه قدرة على التعاطف الإنساني، لكنه لا ينتمي إلى فئة الرجال الذين يعبرون عن مشاعرهم عبر لفتات رومانسية معتادة، مثل تقديم الزهور أو إظهار الحب بأساليب تقليدية، وهو ما أثار تباينًا كبيرًا في ردود الفعل بين الجمهور، بين من اعتبره صريحًا وواقعيًا، وآخرين رأوا في تصريحاته برودًا عاطفيًا.


تصريحات حقي لم تقتصر على رؤيته للعلاقات، بل امتدت لتشمل نمط حياته الحالي، حيث كشف عن تحوّل جذري في أولوياته، إذ بات يفضل العيش في أحضان الطبيعة بعيدًا عن صخب المدن وضجيج الشهرة. فقد اختار الاستقرار في منطقة غاليبولو التابعة لولاية تشاناكالي، حيث أسس مزرعة واسعة وكرّس وقته للزراعة والاهتمام بالأرض.


وتبلغ مساحة المزرعة التي يديرها نحو 35 ألف متر مربع، يزرع فيها أشجار الجوز إلى جانب مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه، في تجربة تعكس رغبته في تبني أسلوب حياة أكثر هدوءًا وبساطة، بعيدًا عن ضغوط الوسط الفني.


وعلى الصعيد الشخصي، سبق للنجم التركي أن خاض تجربة زواج مع الممثلة سيما شيمشيك عام 2001، وأسفر هذا الزواج عن ابنهما "ريوزغار" في 2008، قبل أن ينفصلا في عام 2012 بعد علاقة استمرت نحو عشر سنوات.


ورغم نجاحه الكبير في عالم الدراما التركية، من خلال مشاركته في أعمال بارزة مثل قيامة أرطغرل، فإن بوراك حقي يبدو اليوم أكثر ميلاً للابتعاد عن الأضواء، مفضّلًا حياة تتسم بالهدوء والتأمل، وهو ما يجعل تصريحاته الأخيرة انعكاسًا حقيقيًا لتحوّلاته الشخصية العميقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 26 أبريل.. عيار 21 بكام؟

الأهلي

مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الحبس

بعد حملات وزارة الزراعة.. عقوبات نحر الماشية خارج المجازر الرسمية

النائب عادل مأمون عتمان

النائب عادل مأمون عتمان يطالب بإعادة صياغة دور مراكز الشباب لتواكب تطلعات الأجيال

ميدو لاعب الزمالك السابق

إحالة نجل ميدو لاعب الزمالك السابق لمحكمة الطفل بتهمة حيازة مخدرات.. وهذه عقوبة الجريمة

بالصور

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

التزام الدواوين الحكومية بالشرقية بنظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة

غلق
غلق
غلق

فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد