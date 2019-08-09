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خضعت لـ عملية جراحية .. ياسمين الخطيب: تعرضت لوعكة صحية كادت تتحول لكارثة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:05 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
أمل مجدى
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل فيسبوك منشورا تشكر فيه الطبيب الذى أنقذها من الوعكة الصحية التى تعرضت لها.

قالت ياسمين الخطيب: "وعكة صحية عابرة، حُسمت بعملية بسيطة، بعدما كادت أن تتحول إلى كارثة، لولا فضل الله ورحمته، ثم تدخل الدكتور الذي أدين له بشكر مضاعف، لمعالجتي أولًا، ثم للدور الكبير والنبيل، الذي يقوم به بوحدة المناظير، من خلال إجراء آلاف العمليات سنويًا (بالمجان)، رغم تواضع التجهيزات الطبية، وانعدام التبرعات".

وأضافت ياسمين الخطيب "شكرًا.. سأقضي عيدي بفضل رعايتك محاطة بالأحبة، بدلًا من أجهزة الإنعاش".

جدير بالذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت أنها ستقدم برنامج "شارع النهار" علي نفس قناة النهار الفضائية، راجية أن تنال إعجاب الجماهير ببرنامجها الاجتماعي الجديد.
خضعت لـ عملية جراحية .. ياسمين الخطيب: تعرضت لوعكة صحية كادت تتحول لكارثة

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