فتح حديقة بانوراما الجيزة مجانا للمواطنين طوال أيام العيد

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح حديقة بانوراما الجيزة أمام المواطنين بطريق الفيوم مجانا طوال أيام العيد وتوزيع 150 ألف كيس قمامة على الحدائق والمتنزهات لتوزيعها على المواطنين المترددين عليها.





ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وازالة الإشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد.





وشدد على الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس بالجيزة بإحكام السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.





وأضاف أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية مشيرًا إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والباعة الجائلين والأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية بنقل اللحوم.



