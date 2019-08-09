علاج الاسهال عند القطط .. أفضل طرق علاج للقطط الحامل والصغيرة

علاج الاسهال عند القطط من المشكلات التى تواجه مربى القطط بشكل متكرر ويبحثون دائما عن حلول جيدة لها تساعد فى تخلص القطط من المعاناة الناتجة عن الاسهال المزمن .



وفى بعض الأحيان لا يستطيع مربى القطط عرضها على الطبيب بشكل سريع من أجل علاج الاسهال لأسباب مختلفة لذا نعرض فى هذا التقرير طرق علاج الاسهال عند القطط .



علاج الاسهال عند القطط بالاعشاب



علاج الاسهال عند القطط بالاعشاب الطبية التى يستخدمها البشر احيانا فى علاج مشاكل المعدة والاسهال ولكن ليست كلها ولكن بعض الانواع التى تناسب طبيعة جسم القطط مثل البابونج والزعتر والنعناع لكن بعض القطط لاتستطيع تقبله أو تناوله .



علاج الاسهال عند القطط يتطلب تغيير النظام الغذائى الخاص بها وإبعادها عن أي أطعمة تحتوى على دهون او مواد تزيد الاسهال كما تتحسن بعض أنواع إسهال القط مع نظام غذائي منخفض الألياف "سهل الهضم".



وذكر موقع "petmd " تحتاج القطط المصابة بالاسهال إلى تناول كميات كافية من الماء لمنع الجفاف، واحتفظ بأوعية الماء الخاصة بالقطة مملوءة بالمياه العذبة والنظيفة، وقم بإضافة وعاء إضافي يحتوي على الدجاج المخفف أو مرق اللحم، والأطعمة المحتوية على البروبيوتيك مثل الزبادى .



ادوية علاج الاسهال عند القطط



ادوية علاج الاسهال عند القطط يجب اختيارها وفق سبب الاصابة بالاسهال عند القطط وبصفة عامة يمكن اعطاء الادوية المضادة للاسهال ويجب مراقبة حالة القطط باستمرار.



وذكر موقع vcahospitals " أنه قد يتم وصف الأدوية المضادة للاسهال أو الديدان أو البروبيوتيك (البكتيريا التي تدعم صحة الأمعاء) في بعض الحالات. الميترونيدازول " اسم العلامة التجارية Flagyl®" وتيلوسين " الاسم التجاري Tylan® " موصوفان عادةً عوامل مضادة للإسهال تقلل من الالتهابات المعوية التي تؤدي غالبًا إلى الإسهال. تشمل الديدان الشائعة الاستخدام Profender® و Panacur® و Drontal®.



علاج القطط حديثى الولادة



زلق الدردار هو مصدر الألياف المحايدة التي قد تعمل بشكل جيد لتخفيف نوبات الاسهال عند القطط حديثى الولادة . أنه يعمل مثل مضاد الاسهال الطبيعي عن طريق الحد من التهاب الجهاز الهضمي.. استشر طبيبك البيطري للحصول على توصيات الجرعة.



وأوضح موقع "petcentral" أنه ينجح العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة في استخدام العلاجات العشبية الأخرى مثل النعناع أو البابونج ويمكن استخدام الميتاموسيل للمساعدة في علاج الاسهال عند القطط حديثى الولادة. إن إضافة نصف ملعقة صغيرة من الميتاموسيل إلى طعام القطط الصغيرة.



القط الصغير المصاب بالاسهال يحتاج إلى مزيد من الماء بأي وسيلة ممكنة. يتسبب الاسهال في فقدان القط الصغير للسوائل وهذا ضروري للمساعدة في التحكم في الوظائف الفسيولوجية المهمة.



Pedialyte هو مشروب يصرف بدون وصفة طبية مصمم للرضع والأطفال ويمكن إضافته إلى ماء القطط حديثى الولادة ابدأ بتقديم مياه تحتوي على 10٪ من Pedialyte. إذا أعجب القطط قم بزيادة كمية Pedialyte إلى 50 بالمائة.



علاج الاسهال عند القطط الحامل



علاج الاسهال عند القطط بصفة عامة يتتطلب الالتزام بـ 4 خطوات رئيسية وفقا، وهى :



- إزالة كل طعام القط لمدة 12 إلى 24 ساعة على الأقل إذا كانت حالتها تسمح بذلك ، واترك الماء لأنه مهم لمنع الجفاف القط أثناء الاسهال الحاد.



- بعد 12 إلى 24 ساعة ، قم بإطعام القطط الحامل بمزيج من الكميات الصغيرة من صدور الدجاج المسلوقة ، ذات بشرة وجافة ، مع الأرز خليط 50:50، بالتناوب ، قد يكون بديل لأغذية دجاج الأطفال تخلط تدريجيًا في طعام القطط الحامل المنتظم ، مما يقلل من كميات الدجاج والأرز ويزيد من كميات طعام القطط الحامل العادية، و يجب أن يستمر هذا النظام الغذائي حتى يتم تشكيل البراز.

