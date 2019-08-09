محافظ الإسكندرية يضع حجر الأساس لأعمال تطوير مركز شباب سموحة.. صور

وضع الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، الجمعة، حجر الأساس لأعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب سموحة من خلال مشروع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع بالمركز.



كما افتتح محافظ الإسكندرية عددا من الإنشاءات وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بمركز شباب سموحة شملت افتتاح الصالة المغطاة ومكتب شئون العضوية، وقاموا بتفقد جميع أعمال التطوير، ومعرض نادي الفتاة والمرأة وورش الخياطة بالمعرض.



جدير بالذكر أنه تم إطلاق مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب مع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة وزارة الشباب والرياضة، وتقوم فكرة المشروع علي استغلال كافة المساحات غير المستغلة بمراكز الشباب والإنشاء عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وذلك من أجل توفير خدمات رياضية جديدة جاذبة للشباب وتوفير مصادر تمويل ذاتي لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة.