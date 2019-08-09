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فن

بحبه لـ عمرو دياب تحصد 1.85 مليون مشاهدة فى أسبوع .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 05:27 م
عمرو دياب - بحبه
عمرو دياب - بحبه
سعيد فراج
حقق الفنان عمرو دياب نجاحًا كبيرًا بأغنية «بحبه» من ألبومه الجديد «أنا غير» المنتظر طرحه كاملًا في شهر أغسطس الجاري، إذ حققت أغنية "بحبه" مليونا و850 ألف مشاهدة بعد طرحها يوم الخميس الماضي عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية «بحبه» لـ عمرو دياب، من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: أسامة الهندي، وإنتاج: ناي فور ميديا.

وكان عمرو دياب، قد طرح برومو الأغنية الرئيسية من ألبومه «أنا غير» مؤخرًا، وأعلنت صفحته الرسمية على موقع فيس بوك عن طرح الأغنية كاملة قريبًا.

وحققت النسخة المسربة من الأغنية انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

والنسخة التي تم تسريبها لأغنية "أنا غير" هي ريمكس للأغنية وليست الأغنية الأصلية، حيث سجل عمرو دياب نسختين من الأغنية واحدة أصلية والأخرى "ريمكس" مثلما حدث في ألبومه الماضي "كل حياتي" عندما صدرت أغنية "باين حبيت" بنسختين.

ومن المتوقع أن يطرح عمرو دياب عبر قناته الرسمية على يوتيوب الأغنية الأصلية قريبًا.

"أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

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