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رياضة

التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نورويتش في افتتاحية الدوري الانجليزي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:06 م
محمد صلاح
محمد صلاح
إسماعيل محمود
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي نورويتش سيتي، في افتتاحية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة.

ويبدأ كلوب بالمصري محمد صلاح جناح الفريق ونجمه الأول منذ صافرة انطلاق المباراة، حيث جاء التشكيل، كالآتي:

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع:ألكسندر أرونولد - فيرجيل فان دايك - جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - جوردان هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو.

وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم على ملعب أنفيلد معقل الريدز ، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بطل الدوري مانشستر سيتي.

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