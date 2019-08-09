التشكيل.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نورويتش في افتتاحية الدوري الانجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره نادي نورويتش سيتي، في افتتاحية منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة.
ويبدأ كلوب بالمصري محمد صلاح جناح الفريق ونجمه الأول منذ صافرة انطلاق المباراة، حيث جاء التشكيل، كالآتي:
في حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع:ألكسندر أرونولد - فيرجيل فان دايك - جوميز - أندرو روبرتسون
خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - جوردان هندرسون
خط الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو.
وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم على ملعب أنفيلد معقل الريدز ، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بطل الدوري مانشستر سيتي.
ويبدأ كلوب بالمصري محمد صلاح جناح الفريق ونجمه الأول منذ صافرة انطلاق المباراة، حيث جاء التشكيل، كالآتي:
في حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع:ألكسندر أرونولد - فيرجيل فان دايك - جوميز - أندرو روبرتسون
خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - جوردان هندرسون
خط الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو.
وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء اليوم على ملعب أنفيلد معقل الريدز ، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بطل الدوري مانشستر سيتي.