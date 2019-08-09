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هدد بتفجير 200 قنبلة في فرنسا.. الجزائر تعتقل شخصا بتهمة الإرهاب

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:34 م
فرنسا
فرنسا
رحيم يسري
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية في الجزائر، من اعتقال شخص اخترق موقع وزارة الداخلية الفرنسية وكتب منشورات تهديدية.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن المعتقل هدد بتفجير 200 قنبلة بعد نقلها إلى فرنسا في حال واصلت باريس تعاملها مع الجزائريين بالطريقة الحالية.

وراسلت السلطات الفرنسية، السلطات الأمنية الجزائرية من أجل التحرك في هذه القضية بعدما اعتبرت التهديدات "جدية".

وأوضحت الصحيفة أن السلطات فتحت تحقيقا معمق وسريع في القضية ليتم التعرف على الشخص بالتنسيق مع وكيل الجمهورية.

وأضافت أن القوات قامت بمداهمة منزله واحتجزت معدات إلكترونية ليتم إحالته إلى وكيل الجمهورية ومن ثم قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بتهم جنائية تتعلق بالإرهاب.

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