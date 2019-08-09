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اقتصاد

356.5 مليون جنيه مشتريات المستثمرين الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:20 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
محمد صبيح
سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية صافي شراء بقيمة 356.5 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نسبة 64.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.1 % والعرب على 11.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.2 % و سجل العرب 9.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 931.3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 811.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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