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ياسمين عبد العزيز تروى كواليس خناقتها مع منى زكى ورد فعل السقا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:14 م
منى زكى وياسمين عبد
منى زكى وياسمين عبد العزيز
حمزة شعيب
روت الفنانة ياسمين عبد العزيز كواليس الصداقة التي جمعتها بالفنانة منى زكي منذ سنوات طويلة، موضحة أنهما الآن صديقتان مقربتان للغاية.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم"، على قناة cbc، أن الصداقة بينهما بدأت بـ"خناقة" في مسرحية "كده أوكيه" التي جمعتهما لأول مرة سويًا، موضحةً أنهما تشاجرتا في كواليس المسرحية ذات مرة، وحاول الفنان أحمد السقا تهدئة الوضع بينهما، فأخذهما إلى غرفته، لكنهما انفعلتا أكثر وحاولتا ضرب بعضهما البعض.

وأردفت: "كنا بنتخانق.. وأنا عايزة أضربها وهي عايزة تضربني واطلع على الكنبة وهي تطلع عشان تجيلي وأحمد السقا في النص بيحوش بينا وعايز يصالحنا".

أوضحت ياسمين أنهما تصالحتا منذ هذه الواقعة وأصبحتا صديقتين حتى الآن، مشيرة إلى أن ابنتيهما "لي لي" و"ياسمين" صديقتان أيضًا، وتتبادلان الزيارات باستمرار.

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