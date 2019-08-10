ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-8-2019

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:59 ص
بيراميدز
بيراميدز
عمرو ابوبكر
يشهد اليوم السبت، الموافق 10 -8- 2019، مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراة كأس الدولية للأبطال، وانظلاق الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

يستهل فريق بيراميدز لكرة القدم مشواره في الكونفدرالية الأفريقية بمشاركته الأولى تاريخيا، ويخوض ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية أمام إيتول دو كونجو في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.

كما تقام منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وفي أبرز المباريات يحل الرجاء البيضاوي المغربي ضيفا على بريكاما الجامبي في الثالثة عصرا.

- كأس الدولية للأبطال بين اتليتكو مدريد "اسبانيا" vs يوفنتوس "ايطاليا"

"الدوري الإنجليزي" ..

- وست هام يونايتد vs مانشستر سيتي
- كريستال بالاس vs إيفرتون
- واتفورد vs برايتون
- بيرنلي vs ساوثهامتون
- بورنموث vs شيفيلد يونايتد
- توتنهام هوتسبير vs أستون فيلا

ويختتم برشلونة مبارياته الاستعدادية بلقاء قوي أمام منافسه نابولي الإيطالي في الولايات المتحدة الأمريكية في الحادية عشر مساءً، مباراة تُنقَل عبر الشارقة الرياضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدام مبكر بين محمد صلاح والنني.. تعرف على جدول مباريات ليفربول في البريميرليج

محمد صلاح يقترب من الظهور.. تعرف على مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت 3 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ريم مصطفى فى حفل جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى

حبس عامل مزق جسد بائع شاي بسبب معاكسة فتاة في بولاق أبو العلا

لأول مرة بمصر فندق لاستضافة الكلاب بالغردقة

أغضبته فـ طعنها 86 مرة.. رجل يقتل زوجته بطريقة بشعة أمام أعين أطفالها

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-8-2019

تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وايتول دو كونجو في الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز

تسريحات شعر للعيد 2019 بجميع أنواعه

تسريحات أطفال العيد بالخطوات.. صور