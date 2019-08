مواعيد مباريات اليوم السبت 10-8-2019

يشهد اليوم السبت، الموافق 10 -8- 2019، مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراة كأس الدولية للأبطال، وانظلاق الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:



يستهل فريق بيراميدز لكرة القدم مشواره في الكونفدرالية الأفريقية بمشاركته الأولى تاريخيا، ويخوض ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية أمام إيتول دو كونجو في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.



كما تقام منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وفي أبرز المباريات يحل الرجاء البيضاوي المغربي ضيفا على بريكاما الجامبي في الثالثة عصرا.



- كأس الدولية للأبطال بين اتليتكو مدريد "اسبانيا" vs يوفنتوس "ايطاليا"



"الدوري الإنجليزي" ..



- وست هام يونايتد vs مانشستر سيتي

- كريستال بالاس vs إيفرتون

- واتفورد vs برايتون

- بيرنلي vs ساوثهامتون

- بورنموث vs شيفيلد يونايتد

- توتنهام هوتسبير vs أستون فيلا



ويختتم برشلونة مبارياته الاستعدادية بلقاء قوي أمام منافسه نابولي الإيطالي في الولايات المتحدة الأمريكية في الحادية عشر مساءً، مباراة تُنقَل عبر الشارقة الرياضية.