أبيض x أبيض.. وزيرات مصر يتألقن في حفل جينيفر لوبيز

نشرت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة تجمعها بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك خلال حضورهن حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز بالساحل الشمالى فى مدينة العلمين الجديدة.



وتألقت وزيرات مصر خلال حفل جينيفر لوبيز، بإطلالات كاجوال اتسمت بأنها جمعت بين الأناقة والبساطة، كما تميزت إطلالتهن بأنها سيطر عليها اللون الأبيض.



كما تألقن وزيرات مصر بتسريحات شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتهن، واعتمدن على صيحات المكياج المتناسقة مع ملامحهن أيضا.



وشهد حفل جينيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، بعد تحديد ثلاثة فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ4500 جنيه للـ Golden Circle.



jennifer lopez مغنية راقصة وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.



وأبرز ما قدمت جينيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.