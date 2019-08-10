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حوادث

ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم 2.5 كيلو حشيش قبل ترويجها في العيد بالقليوبية

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:25 ص
القبض
القبض
إبراهيم الهوارى
تمكن ضابط مباحث القليوبية من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجهم على عملائهم خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الثاني ترعة الإسماعيلية من ضبط محمد ل ص سائق حال قيادته السيارة هيونداي فيرناوبحوزته ( 21 ) فرش من مخدر الحشيش تزن حوالي 2 كيلو و 100 جرام.

وبمواجهة المتهم اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة التي يعمل عليها لتسهيل تنقلاته وترويج المواد المخدرة
كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية من ضبط مصطفى م ز " والسابق اتهامه في 2 قضية ( مخدرات سلاح ) جاسر ح ع " عاطل وبحوزتهما كميه من مخدر الحشيش تزن 200 جرام ومبلغ 190 جنيه 2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

كما تم ضبط " إبراهيم ا م وشهرته " سنديونى " عاطل والسابق اتهامه في 5 قضايا ( مخدرات – سلاح – سرقة وسائل نقل ) وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 220 جرام وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر ومبلغ 230 جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق

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