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أهالى بولاق الدكرور يستغيثون بسبب انقطاع المياه

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:13 ص
انقطاع المياه ببولاق
انقطاع المياه ببولاق الدكرور
كريم ناصر
أرسل غالى محمد ، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من الانقطاع المستمر للمياه بحي بواق الدكرور.

وأوضح "غالى " أن شارع سامح ناعم و منطقة عزبة العسيلى بحى بولاق الدكرور بالقاهرة يعانون من الانقطاع الدائم لمياه الشرب ، ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحي، مشيرا الى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للحي دون جدوى .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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