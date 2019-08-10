أهالى بولاق الدكرور يستغيثون بسبب انقطاع المياه

أرسل غالى محمد ، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من الانقطاع المستمر للمياه بحي بواق الدكرور.



وأوضح "غالى " أن شارع سامح ناعم و منطقة عزبة العسيلى بحى بولاق الدكرور بالقاهرة يعانون من الانقطاع الدائم لمياه الشرب ، ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحي، مشيرا الى أنه تم تقديم العديد من الشكاوى للحي دون جدوى .



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.