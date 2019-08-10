طريقة عمل الكرشة المسلوقة.. فوائدها ستدهشك

طريقة عمل الكرشة المسلوقة



مكونات طريقة عمل الكرشة المسلوقة:



- كيلو كرشة تم تنظيفه بعناية شديدة

- 2 لتر ماء مغلي

- بصلة صغيرة

- ملح وفلفل أسود "بحسب الرغبة"

- نصف ملعقة قرفة

- نصف ملعقة حبهان

- نصف ملعقة زنجبيل

- ورق لورا

- 8 فصوص ثوم

- زبدة أو زيت ذرة



طريقة تحضير الكرشة المسلوقة:



- قومي بتقطيع البصلة إلى حلقات أو مكعبات على حسب رغبتك.

- ضعي حلة كبيرة على النار وضيفي إليه قطعة من الزبدة ثم ضيفي البصل، واستمري في التقليب.

- فيما بعد اضيفي القرفة والحبهان والزنجبيل والثوم إلى البصل، وكرري عملية التقليب، ثم اضيفي الماء واتركيهم حتى الغليان.

- في هذه الأثناء أعدي الكرشة وغسلها جيدًا بالخل والليمون والدقيق، وتقطيعها مكعبات.

- فور غليان الخليط اضيفي الكرشة إليه، واتركيهم على النار حتى النضج.

- الآن طبق الكرشة المسلوقة جاهز للتقديم.



طريقة عمل الكرشة للشيف علاء الشربيني



مقادير طريقة عمل الكرشة للشيف علاء الشربيني:



- كيلو كرشة

- ورق لورا

- بصل مقطع شرائح

- فص مستكة

- فلفل

- ملح

- نصف جزمة كرفس

- نصف كوب جزر مقطع مكعبات

- نصف حزمة كرات



طريقة تحضير الكرشة للشيف علاء الشربيني:



- تنظيف الكرشة جيدًا ونقعها في الليمون والخل.

- نقطع الكرات والكرفس والجزر مكعبات.

- افردي الكرشة وقومي بحشوها بالخضار والكرات والكرفس وورق اللورا، ثم نلفها ونربطها جيدًا.

- ثم احضري إناء كبير به ماء وقومي بوضعه على النار حتى الغليان ونضيف إليه الكرشة.

- نضيف البصل والفلفل والحبهان، ثم نتركها على نار هادئة لمدة ساعتين، حتى تنضج نضيف الملح.

- أخيرًا نقوم بتقطيع الكرشة مكعبات ونشوحها في الزيت.

- جاهزة الآن للتقديم.



فوائد الكرشة



وتعتبر طريقة عمل الكرشة المسلوقة من أفضل الطرق الصحية لطهي الكرشة بعيدًا عن الطرق الأخرى في طهيها، فقد تحتفظ الكرشة بفوائدها وقيمها الغذائية الغنية كما هي.



ما هي فوائد الكرشة إذًا :



أولًا: تفيد العظام وتعزز من صحته جيدًا.

ثانيًا: سعراتها الحرارية قليلة جدًا، لذلك فهي مفيدة لمتبعي الحميات الغذائية.

ثالثًا: من الأكلات التي تحتوي على كمية كبيرة جدًا من الكالسيوم، وبالتالي هي خيار موفق للأشخاص الذين لا يتنالون منتجات الألبان.



القيم الغذائية للكرشة



اكتشفوا عند تحليل قطعة من الكرشة الخضراء أن نسبة الكالسيوم إلى نسبة الفسفور 1:1، كما أن درجة الحموضة فيها تساعد على الهضم، ونسبة والدهون 11.7، البروتين 15.1، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية الأساسية، كما وجدوا بكتريا حمض اللاكتيك، والتي تعرف بأنها بكتريا الاسيدوفيلس، والتي تعتبر واحدة من أنواع البكتريا المعوية المفيدة وغنية بعنصر البروبيوتيك.



فوائد الكرشة للحامل



وعلى الرغم من فوائد الكرشة الكثيرة وغنائها بالعناصر الغذائية المطلوبة في فترة الحمل، ولكن على السيدات الحرص خلال فترة حملهن من تناول الكرشة واللحم الضأن والفشة والممبار والكبد وغيرها من أكلات المذبح، وذلك لتضمنها عدد كبير من الطفيليات.

ولكن إذا كانت رغبة الحمل في تنال الكرشة وغيرها في العيد، فيجب عليها تنظيفها جيدًا وطهيها بطريقة عمل الكرشة المسلوقة، وتناول طبق صغير من الكرشة وذلك استجابة لرغبتها في تناولها دون الإكثار منها.







محمرة أو محشية أو بالصلصة ستظل طريقة عمل الكرشة المسلوقة طعم ومذاق مختلف، حتى وإن تعددت طرق طهيها، فالكرشة هي الطبق المصري الذي لا يحبه إلا الأشخاص الذين يهيمون بأكلات المذبح وتفاصيلها، ومن المذبح إلى بيتك نقدم للسيدات طريقة عمل الكرشة المسلوقة بكل سهولة وطريقة عمل الكرشة للشيف علاء الشربيني، بالإضافة إلى فوائد الكرشة للحامل.