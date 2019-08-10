محافظ الشرقية يتفقد مركز صحة الأسرة ببهنباي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد سير العمل بمركز صحة الأسرة ببهنباي التابعة لإدارة القنايات الصحية للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على الوحدة وللتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض بمقر عملهم.



وحرص المحافظ على تفقد الصيدلية وقام بالاطلاع على السجل المدون به الكميات الواردة والصادرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، وقام بمراجعة تاريخ صلاحية عدد من الأدوية بالصيدلية.



وتجول المحافظ بأقسام مركز صحة الأسرة ببهنباي تصادف وجود عدد من المواطنين داخل الوحدة للحصول على الخدمة الصحية ليلتقي بهم المحافظ وقام والاستفسار منهم عن مستوى الخدمة المقدمة متمنيًا لهم الشفاء العاجل وقام بتهنئتهم بحلول عيد الأضحى المبارك.



كما اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف العاملين بالوحدة لضبط إيقاع العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين بمواعيد المحددة للحضور والانصراف والنوبتجيات الصباحية والمسائية .



وأوصى محافظ الشرقية العاملين بالمركز بحسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم للوصول لرعاية صحية كاملة ومستمرة.