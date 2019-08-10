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رياضة

بعد العيد .. اتحاد الكرة يجهز ملفا كاملا لـ أزمة كهربا إلى الفيفا

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:34 م
كهربا
كهربا
يسرى غازى
يجهز اتحاد الكرة ملفا كاملا تمهيدا لإرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بشأن الرد على الشكوى المقدمة ضده من نظيره البرتغالي ونادى أفيس بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعبه محمود كهربا بعد توقيعه لناديه الجديد.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيتم إرسال الملف إلى الفيفا الأسبوع القادم عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

لفت إلى أن لجنة شئون اللاعبين سوف تقوم بتفنيد كافة الردود والأوراق الخاصة بعقود كهربا مع نادى الزمالك وموقف الاتحاد الذى يدعم النادى الأبيض إلى جانب إرسال رد القلعة البيضاء.

يذكر أن اتحاد الكرة تلقى إخطارا من الفيفا بوجود شكوى ضده من نظيره البرتغالي ونادى أفيس بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعبه محمود كهربا بعد توقيعه لناديه الجديد.

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