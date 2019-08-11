قرية شكشوك بالفيوم تحاصرها الأزمات منذ سنوات.. توقف الصرف الصحي ومحطة المعالجة واختلاطها بمياه الشرب الأبرز ..فيديو

مياه الشرب اختلطت بمياه الشرب فى خط بانوراما شكشكوك

مطلوب تدخل نواب مجلس النواب عن الدائرة لإنقاذ القرية









يعانى أهالى قرية شكشوك التابعة لمركز إبشواى بمحافظة الفيوم، العديد من المشاكل والمطالب المتراكمة والمزمنة منذ سنوات ، والتى مازالت قائمة حتى الآن.





يقول أحمد سيد من اهالى القرية إن عدد سكان شكشوك حوالي 22 ألف نسمة، وتضم عدة عزب هى: ابوعيش الياس وابونعمه واللواج والزغيبي وسليمان، وجميعها قرى يقطنها المئات من الأسر الفقيرة .





ويضيف سيد محمود من أهالى القرية : لدينا مشكلة خط المياه في مسافة حوالي ألف متر بها خلط مياه صرف صحى ومياه الشرب بسبب وجود كسر فى الخطوط امام بانوراما شكشكوك المجاري منذ أكثر من شهر ، وقمنا بإبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم دون جدوى .





ويقول محمد بشر من قيادات قرية شكشوك : بالنسبة للصرف الصحى تم نزع مساحة ٥ أفدنة و٢١ قيراطا و١٤ سهما لإنشاء محطة المعالجة من الأهالى بحوض معيوف على الطريق السياحى وتم تسليم الموقع للشركة فى ٢٠١٠ وتم طرحه لشركة طيبة للمقاولات وتم إنشاء بعض الأحواض واساسات الأسوار وهيكل مبنى ادارى وتم التوقف عن العمل تماما بعد ثورة يناير لعدم وجود اعتماد مالي ولم يتم صرف تعويض الأهالى للأرض المنزوعة ملكيتها حتى تاريخه وتم نقل مكتب الشركه وإخلاء الموقع من المواسير والمعدات والآلات وتم رفع الأسقف الخشبية الخاصة بمكاتب الشركة وأصبح الموقع مهجور بلا حراسة .



