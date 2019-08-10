لحظات الرعب .. تمساح مفترس يلتهم اشرس كلب في العالم .. فيديو

في مشهد مرعب وغير مألوف افترس تمساح ضخم كلبا من فصيلة البيتبول اثناء تجواله مع مالكته بالقرب من احدى البحيرات بمدينة أرندال الأمريكية.



ويوضح فيديو تداوله رواد موقع التواصل الإجتماعي تمساحا عملاقا ينقض بشكل غير متوقع على الكلب الذي يبلغ وزنه نحو 40 كيلو جراما، حيث يعد هذا الكلب من اشرس الكلاب بالعالم.



وكشفت صاحبه الكلب بان التمسح انقض على كلبها واختفى بعدها بقاع البحيرة ، حيث لم تتمكن من إنقاذ كلبها لضخامة التمساح وقوته .



وبحسب الوسائل الاعلام الامريكية تمكن رجال الانقاذ من اصطياد التمساح المفترس،في عملية استغرقت حوالي نصف الساعة ليتم وضعه داخل قفص و قتله فيما بعد.





