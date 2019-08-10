ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات الرعب .. تمساح مفترس يلتهم اشرس كلب في العالم .. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 07:28 م
صدى البلد
أحمد شريف
في مشهد مرعب وغير مألوف افترس تمساح ضخم كلبا من فصيلة البيتبول اثناء تجواله مع مالكته بالقرب من احدى البحيرات بمدينة أرندال الأمريكية.

ويوضح فيديو تداوله رواد موقع التواصل الإجتماعي تمساحا عملاقا ينقض بشكل غير متوقع على الكلب الذي يبلغ وزنه نحو 40 كيلو جراما، حيث يعد هذا الكلب من اشرس الكلاب بالعالم.

وكشفت صاحبه الكلب بان التمسح انقض على كلبها واختفى بعدها بقاع البحيرة ، حيث لم تتمكن من إنقاذ كلبها لضخامة التمساح وقوته .

وبحسب الوسائل الاعلام الامريكية تمكن رجال الانقاذ من اصطياد التمساح المفترس،في عملية استغرقت حوالي نصف الساعة ليتم وضعه داخل قفص و قتله فيما بعد.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عض 15 شخصا في يوم واحد.. بيطري الدقهلية يقضي على الكلب المفترس

كلب مفترس يثير الذعر بالدقهلية.. عقر 15 شخصا معظمهم أطفال.. والبيطري يقضي عليه بالخرطوش.. وتخصيص أرقام للإبلاغ عن الكلاب الضالة

صراع مرعب.. كلبان شرسان يدخلان في معركة عنيفة داخل متجر.. فيديو

شاهد.. تمساح يحاول افتراس كلب يقف وسط مياه السيول

ترشيحاتنا

احمد موسى: سعادة الحجاج خلال سقوط الأمطارعلى جبل عرفات مدهشة

تعرف على قصة وادي المغضوب عليهم .. وسبب نهى الرسول عن المكث فيه

لاعب الأهلي السابق يقضي إجازته على متن مركب .. شاهد

قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي

مرتضى منصور لـ شيكابالا: لن أسمح بضياع أي بطولة جديدة

انتحار الملياردير الأمريكي المتهم بتجارة الجنس واستغلال القاصرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة