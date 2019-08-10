الغرفة التجارية: توافر المواد الغذائية بالأسواق بأسعار مخفضة

أكدت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السلع الاساسية مثل الارز والفول والمكرونات وزيوت الطعام والعدس متوافرة بالسوق وبأسعار مخفضة.



قال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية في بيان له اليوم، إن الأسواق تتوافر بها كافة احتياجات الأسر المصرية خلال فترات العيد بأسعار مخفضة، خصوصا السكر و الأرز و المكرونة.



أضاف عمرو حامد أن سعر كيلو الفول لا يتعدي الـ10 جنيهات والزيت عبوة لتر عباد الشمس يبلغ قيمته 20 جنيها، و العدس 8 جنيهات للكيلو الواحد.



يذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن في وقت سابق عن انتشار عربات الضبطية القضائية التابعة للجهاز بالأسواق خلال فترات العيد لمتابعة بيع السلع للمواطنين بالأسعار الرسمية ومنع تداول منتجات مشبوهة أو مغشوشة من شأنها التأثير علي صحة المستهلكين.

