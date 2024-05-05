مدير المخابرات الأمريكية يصل قطر لإجراء محادثات بشأن غزة

وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز إلى الدوحة اليوم الأحد لعقد اجتماع حاسم مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكشف مصدر مطلع، لـ أكسيوس، عن جهود عاجلة للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

مخاوف إدارة بايدن واضحة مع تزايد القلق بشأن احتمال قيام إسرائيل بشن غزو لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. ويلوح هذا القلق بشكل كبير، خاصة مع وجود أكثر من مليون فلسطيني نازح يبحثون عن ملجأ في المنطقة.

لم تؤد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا إلى تفاقم التوترات، ما يشير إلى استعداده لإصدار الأمر بالتوغل في رفح بغض النظر عن التقدم في المفاوضات مع حماس أو الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار. وتشير تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها بشكل خاص في يوم ذكرى المحرقة، إلى التوترات الكامنة مع إدارة بايدن.

في الوقت نفسه، يواصل الوسطاء من مصر وقطر العمل بلا كلل سعياً للتوصل إلى صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس، والتي يمكن أن تمهد الطريق لوقف مؤقت للأعمال العدائية في غزة.

وأعلنت حماس، في موقف متفائل إلى حد ما، عن استعدادها للنظر في الاقتراح الحالي "بروح إيجابية"، وأعربت عن التزامها بالانخراط بشكل بناء خلال المحادثات في القاهرة.

وبينما يظل الوضع في غزة على حد السكين، يراقب العالم بقلق الجهود الدبلوماسية التي تتكشف في سباق مع الزمن لتجنب أزمة شاملة.