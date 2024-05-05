السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة يزور مطرانية أطفيح لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

قام محمد نور السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بزيارة إلى مطرانية أطفيح وكان في استقباله نيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد .
وقدم السكرتير المساعد، خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنياً أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والامن والامان والاستقرار .
رافق السكرتير المساعد خلال زيارته محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة اطفيح.
كان قد قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الأحد بزيارة مطرانية شمال الجيزة بشارع بحر الغزال بالعجوزة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد حيث كان فى إستقباله نيافة الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.
قدم محافظ الجيزة التهاني للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.