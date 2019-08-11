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رياضة

نجم بيراميدز يدخل التاريخ أفريقيا عقب الفوز على إيتوال.. طالع التفاصيل

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:26 ص
نجم بيراميدز
نجم بيراميدز
عمرو ابوبكر
تمكن فريق بيراميدز من التغلب على منافسه إيتوال دي كونغو في أولى مبارياته وتجاربه الأفريقية عبر بطولة كأس الكونفدرالية، برباعية مقابل هدف واحد.

ودخل نجم بيراميدز جون أنطوي ومهاجم الفريق، التاريخ من أوسع أبوابه، عقب انتهاء هذه المباراة التي شارك بها وسجل هدفين خلالها.

وسجل نجم بيراميدز جون أنطوي هدفين ليصبح أول لاعب أجنبي في التاريخ يُسجل لـ 3 فرق مصرية مختلفة في بطولة كأس الكونفدرالية.

واستطاع نجم بيراميدز جون أنطوي أن يسجل مع الإسماعيلي أمام تيريبل بطل مدغشقر في دور الـ 32 من المسابقة الأفريقية عام 2013، وسجل مع الأهلي عام 2015 في مرمى الترجي.

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