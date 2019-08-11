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لعودة اليمن السعيد.. الجبير يدعو القيادات في عدن إلى الانسحاب من المواقع

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:16 ص
عادل الجبير
عادل الجبير
القسم الخارجي
دعا عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، القيادات اليمنية في مدينة عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني، وتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها بالمدينة. 

وكتب عادل الجبير في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "تدعو المملكة القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن". 

وأضاف عادل الجبير "نؤكد موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية". 

وتابع عادل الجبير "ندعو الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلًا في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم". 

وأكد عادل الجبير "والمملكة ستظل دائمًا أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد". 

كان المجلس الانتقالي في الجنوب اليمني أعلن الانضمام إلى المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في البلاد.

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