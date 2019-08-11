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فن

هاكل فتة يا إسراء.. حمدي الميرغني يتحدى زوجته في العيد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:00 ص
حمدي الميرغني - إسراء
حمدي الميرغني - إسراء عبد الفتاح
احمد ابراهيم
وجه الفنان حمدي الميرغني رسالة إلى زوجته في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ونشر الفنان حمدي الميرغني صورة برفقة زوجته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وكتب الفنان حمدي الميرغني تعليقا "كل عيد وأنتي فرحتي ....كل سنة وأنتي حبيبتي".

وأضاف الفنان حمدي الميرغني "ومع كامل حبي واحترامي ليكي بس انهارده هعلن تمردي لبرنامجك الغذائي وهاكل فتة أيوه هاكل فتة وهقولها بأعلي صوت هاااااااااااااكل فتة يا اسرااااااااااء".

كان حمدي الميرغني أحد أبرز نجوم مسرح مصر الذين اكتشفهم وقدمهم أشرف عبدالباقي مع علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد اسامة اوس اوس وغيرهم.

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